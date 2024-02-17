انت الان تتابع خبر روسيا تعلن فرض السيطرة الكاملة على "أفدييفكا" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة في بيان: "اليوم في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا الاتحادية الجنرال سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية (فلاديمير بوتين) عن السيطرة الكاملة من قبل وحدات المركز الروسية بقيادة أندريه موردفيتشيف على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، التي كانت تعتبر عقدة دفاعية قوية للقوات الأوكرانية".

وأضاف البيان: "نتيجة لذلك تم تحرير مساحة قدرها 31.75 كيلومترا مربعا كانت تحت سيطرة المتطرفين الأوكرانيين وبلغت خسائر العدو في معارك أفدييفكا خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 1500 عسكري"، بحسب البيان.

وأكدت الوزارة أنه "تحت النيران المستمرة للقوات الروسية، تمكنت فقط التشكيلات الفردية المتفرقة من المسلحين الأوكرانيين من مغادرة أفدييفكا على عجل، وتخلت عن أسلحتها ومعداتها العسكرية".

وأعلن القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر اليوم السبت، انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة".