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"محادثات صريحة".. تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الصيني

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره الصيني وانغ يي في ميونيخ، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي اليوم، إن الوزيرين أجريا محادثات صريحة وبناءة بشأن مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وذلك جزء من الجهود القائمة الرامية إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة المنافسة في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشكل مسؤول. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

العلاقات الأمريكية الصينية

وأضاف، أن الوزير بلينكن أكد أهمية مواصلة تنفيذ التقدم الذي أحرزه الرئيسان في قمة وودسايد، بما في ذلك بشأن التعاون في مجال مكافحة المخدرات والاتصالات العسكرية - العسكرية.
وأوضح المتحدث أن الجانبين أشارا إلى أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة خلال الأسابيع والأشهر القادمة بين البلدين بشأن مجموعة من القضايا الاستراتيجية، بعقد مشاورات واجتماعات رفيعة المستوى بشأن مجالات رئيسية في الأشهر القادمة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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