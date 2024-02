شكرا لقرائتكم خبر عن "محادثات صريحة".. تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الصيني والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات الأمريكية الصينية

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره الصيني وانغ يي في ميونيخ، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي اليوم، إن الوزيرين أجريا محادثات صريحة وبناءة بشأن مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وذلك جزء من الجهود القائمة الرامية إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة المنافسة في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشكل مسؤول. وأضاف، أن الوزير بلينكن أكد أهمية مواصلة تنفيذ التقدم الذي أحرزه الرئيسان في قمة وودسايد، بما في ذلك بشأن التعاون في مجال مكافحة المخدرات والاتصالات العسكرية - العسكرية.وأوضح المتحدث أن الجانبين أشارا إلى أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة خلال الأسابيع والأشهر القادمة بين البلدين بشأن مجموعة من القضايا الاستراتيجية، بعقد مشاورات واجتماعات رفيعة المستوى بشأن مجالات رئيسية في الأشهر القادمة.