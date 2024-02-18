وسائل إعلام إسرائيلية: إحتراق سفينة قبالة ساحل نهاريا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إحتراق سفينة قبالة ساحل نهاريا، موضحة أنه يمكن ملاحظة أن السفينة تابعة لسلاح البحر.

وفي وقت لاحق، أوضحت أن الدخان الأسود المتصاعد من مركب بحري قبالة نهاريا يتعلق بعملية صيانة.