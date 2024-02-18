ضبطت دوريات جهاز المكافحة التابع لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسيجار المزوّر، بالإضافة إلى السجائر الالكترونية "vape" بنتيجة عملية دهم في مناطق سن الفيل والدكوانة وذوق مكايل ومار روكز وجعيتا وسهيلة والشياح. وسُطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي" ضبطت كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة بعملية دهم في عدة مناطق لبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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