المنخفض الجوي ينحسر تدريجياً اعتباراً من بعد ظهر يوم غد الأثنين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يؤثر منخفض جوي متمركز فوق قبرص على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة والذي يحمل معه أمطار، ثلوج على المرتفعات، رياح ناشطة وعواصف رعدية، ينحسر تدريجياً اعتباراً من بعد ظهر يوم غد الأثنين حيث يتجه شرقاً ويبقى الطقس متقلباً حتى صباح يوم الأربعاء حيث يتحول الى مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حيث من المتوقع ان تتخطى معدلاتها الموسمية نهاية الأسبوع المقبل.

وحذرت من سلوك الطرقات الجبلية فوق ال ١٧٠٠ متر بسبب تراكم الثلوج. ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و ١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و ١٣درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع ال ١٦٠٠ متر وما فوق، تخف حدة الأمطار تدريجياً ويتحول الطقس الى غائم جزئياً بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال النهار ومن المتوقع أن تشتدّ أحياناً اعتباراً من المساء خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق.

الأربعاء: غائم جزئياً وضباب محلي على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية خلال الفترة الصباحية، ترتفع درجات الحرارة خلال النهار ويستقر الطقس تدريجياً ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٨٠٠ متر وما فوق خلال الليل.

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.