شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يعترف بصعوبة الوضع على خط المواجهة والان نبدء بالتفاصيل

نقص الأسلحة

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الدمام - شريف احمد - اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الوضع على خط المواجهة، وذلك خلال زيارته للقوات بالقرب من الجبهة الشرقية يوم الاثنين، بعد أن أمضى عطلة نهاية الأسبوع في ألمانيا في محاولة لحشد حلفاء كييف.ووصف زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو مساء الاثنين، الوضع بأنه "صعب للغاية في عدة أجزاء من خط المواجهة، وأنهم يستفيدون من التأخير في المساعدات لأوكرانيا".كما أعرب زيلينسكي عن أسفه لـ "نقص المدفعية"، وكذلك "الدفاع الجوي في الخطوط الأمامية"، والأسلحة بعيدة المدى.وأضاف: "نعمل مع شركائنا بأقصى جهد ممكن لاستئناف وتقديم الدعم".وتوقف الزخم في ساحة المعركة في أوكرانيا لعدة أشهر، واستبدل زيلينسكي أخيرًا الكثير من القيادات العسكرية في أهم تغيير منذ بدء الحرب.وانسحبت القوات الأوكرانية في مطلع الأسبوع من أفدييفكا، وهي بلدة في منطقة دونيستك كانت موضع نزاع شديد.