استشاري نفسي: العلاقة الصحية في المنزل تتطلب تواصلًا صحيًا بين أفراده



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي، إن العلاقة الصحية في المنزل تتطلب تواصلًا صحيًا بين أفراده.

وأضاف مجاهد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، أن هناك 5 أخطاء تواصل كارثية يمكن توصيفها بـ الجرائم وقد ينجم عنها ما يسمى بالخرس الزوجي وأحيانًا الطلاق.

العتاب المتكرر

العتاب المتكرر يؤدي إلى شعور الشريك بالملل، فالشخصية اللوامة تقيلة على القلب خاصة عندما يتحول اللوم إلى تحميل دائم للأخطاء.

اجترار الماضي

التذكير بالأخطاء التي انتهت قد تٌحول العلاقة إلى سامة وقد لا يستطيع المرءُ الفكاك منها، ما تم التسامح فيه انتهى

الكلام عن النفس

أحيامًا يكون الكلام عن النفس والحديث عن الذات من أكثر الأقات التي تصيب طرفي العلاقة الزوجية بالملل، إذا تحدثت عن نفسك فانت ممل وإذا تحدثت عن غيرك فانت ثرثار، وسلاح كسب القلوب هو التحدث عن الشريك وليس النفس.

المعاني المزدوجة

يظن البعض أن استخدامه للمعاني المزدوجة والألفاظ التي تحمل أكثر من مغزى أو معنى بأنها نوع من "الشطارة"، المعاني يجب أن تكون واضحة وتعمد إذدواجها بصورة متكررة تجعل من يطلقها ثقيلًا

الرسائل المنقوصة

الرسائل المنقوصة ثيبر كل أنواع المشاعر السلبية وتؤدي إلى الفضول والشك وأحيانًا التخوين، الثقة تبنى ولا تمنح، والرسائل المكتملة والواضحة لا تنتقص إطلاقًا من الشريك.