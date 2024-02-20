وزير الآثار: صناعة السياحة الأسرع نموًا بين الصناعات المختلفة بمصر خلال عام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن صناعة السياحة هي الأسرع نموًا بين الصناعات المختلفة في مصر خلال عام 2023، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف "عيسى"، خلال كلمته كمتحدث رئيسي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts في نسخته التاسعة والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان ""2024 عام استكشاف التعافي"، والذي تنظمه شركة "المال جي.تي.إم" يومي 18 و 19 فبراير الجاري، أن منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break سيجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته، وسيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بها، والذي من المقرر إطلاقه بشكل رسمي خلال بورصة برلين السياحية ITB في مارس المقبل.

وأوضح وزير السياحة، أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية ارتفع بمقدار الثلث خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث وصل في عام 2023 إلى 1.2% وهو ما يمثل نموًا بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪.