حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 29313 شهيدا ومفاوضات لهدنة جديدة

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 138 على التوالي إلى 29313 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 69333 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 118 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 163 آخرون بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشيرة إلى أنه لا يزال العديد من الشهداء والجرحى تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
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