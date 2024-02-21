راند جنوب أفريقيا والسندات الدولارية تقفز بعد الميزانية

ياسر رشاد - القاهرة - قفزت سندات راند جنوب أفريقيا والسندات الدولية بالدولار، يوم الأربعاء، بعد أن قال وزير المالية إن الحكومة ستسحب 150مليار رائد (7.99 مليار دولار) من حساب الطوارئ الذي يديره البنك المركزي من أجل الحد من الاقتراض.

وفي الساعة 1249، تم تداول الراند عند 18.825 مقابل الدولار، أي أعلى بنحو 0.49% من إغلاقه السابق، قبل خطاب وزير المالية إينوك جودونجوانا بشأن ميزانية 2024، كان تداوله قريبًا من إغلاقه السابق.

وارتفعت السندات الدولية الأطول أجلا لجنوب أفريقيا بأكبر قدر استجابة لخطاب ميزانية 2024، مع قفز استحقاق 2052 1.58 سنتا للدولار في الساعة 1249 بتوقيت جرينتش ليجري تداولها عند 87.8 سنتا، وفقا لبيانات تريدويب.

ولم ينمو الاقتصاد الأكثر تصنيعا في أفريقيا إلا بالكاد خلال عقد من الزمن، في حين كان تحصيل الإيرادات ضعيفا أيضا، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الديون.

قالت وزارة الخزانة في ميزانية 2024 إنها تمكنت من الاستفادة من حساب احتياطي الطوارئ للذهب والعملات الأجنبية (GFECRA) الذي كان لديه رصيد قدره 507.3 مليار راند في يناير 2024 لأنه “أصبح الآن أكبر من أي خسائر معقولة في النقد الأجنبي الاحتياطيات من ارتفاع قيمة الراند".

وقالت إن التسوية ستستخدم لخفض الاقتراض وارتفاع تكاليف خدمة الديون، مما يعني أنه من المتوقع أن يستقر إجمالي الدين عند 75.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025-2026، أي أقل من 77.7% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في نوفمبر.

وقال جي فان دير ليند، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة للعملاء: "لقد اختارت الحكومة الطريق السهل واستغلت 150 مليار راند من مكاسب التقييم في GFECRA".

و أرباح GFECRA، التي سيتم توزيعها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تساعد على تعويض متطلبات الاقتراض الصافية للحكومة، وتقلل من تكاليف خدمة الديون. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تخفض الإنفاق فعليًا ولا تقترض أقل."

تلوح الخلفية الاقتصادية القاتمة لجنوب أفريقيا، حيث بلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.8% منذ عام 2012، في الأفق بشأن الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 29 مايو والتي قد تشهد خسارة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ نهاية الفصل العنصري سنين مضت.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات من Stats SA في وقت سابق من يوم الأربعاء أن التضخم السنوي في يناير من 5.1% في ديسمبر وكان اقتصاديون استطلع آراءهم توقعوا زيادة إلى 5.4%.