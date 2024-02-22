مصر : حديث تل أبيب عن التنسيق مع القاهرة لاجتياح رفح غير صحيح

الشارقة - اميمة ياسر - قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة دون التنسيق مع إسرائيل سيتم قصفها.

وأضاف "رشوان"، خلال تصريحات تليفزيونية، عن المفاوضات الجارية بخصوص وقف إطلاق النار تتضمن دخول شاحنات المساعدات لغزة، أن حديث تل أبيب عن التنسيق مع القاهرة بخصوص اجتياح رفح الفلسطينية ليس صحيحًا، مشيرًا إلى أن مصر لن تسمح أبدًا بتهجير أشقائها إليها.

وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات، أن الاحتــلال يتلكأ في تفتيش شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أنها إذا دخلت دون الاتفاق معه سيتم قصفها.

وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي دفع أهالي الأسرى إلى تعطيل دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشار "رشوان"، إلى أنه هناك مئات الشاحنات على الجانب المصري تنتظر دورها للدخول إلى قطاع غزة.

وأكد رئيس هيئة الاستعلامات، أن مصر تحتفظ بحقوقها التي يكفلها القانون الدولي للرد على أي إجراء يضر بأمنها القومي.

وتابع: المفاوضات بشأن صفقة جديدة لوقف إطلاق النار في غزة جارية وهي صعبة، ولا يمكن للشاحنات دخول غزة دون اتفاق مع إسرائيل وإلا ستقصفها.