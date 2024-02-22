إنقاذ 31 أجنبيًا ومصريًا في حريق لنش سياحي بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - البحر الأحمر- الخليج 365:

نشب حريق هائل صباح اليوم الخميس، بأحد اللنشات البحرية كان في طريقه لرحلة غوص على شواطئ البحر الأحمر، وجرى إنقاذ 31 شخصا ما بين أجانب ومصريين من طاقم اللنش.

البداية كانت بتلقي اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بأحد اللنشات البحرية يقل على متنه 17 سائحا أجنبيا و14 من طاقم اللنش من المصريين، وذلك أثناء خروجهم في رحلة مبيت، بإحدى مناطق الغوص جنوب البحر الأحمر، وجرى تحديد موقعه بين مدينة سفاجا وقرية الحمراوين.

وجرى الدفع بـ17 سيارة إسعاف لموقع إنزال الركاب، الذين جرى إنقاذهم بواسطة الجهات المختصة واللنشات المجاورة لمنطقة الحادث. وتبين من التحقيقات الأولية أن جميع ركاب اللنش والطاقم بخير ولا إصابات.

وأخطرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، النيابة العامة، لبدء التحقيقات في حادث احتراق لنش سياحي جنوب البحر الأحمر خلال توجهه لرحلة غوص ونجاة 31 أجنبيا ومصريا كانوا على متنه دون حدوث أي إصابات بينهم.