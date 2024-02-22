شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفاة 5 أشخاص في اصطدام سفينة بجسر جنوب الصين والان نبدء بالتفاصيل

حوادث الجسور في الصين

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أشخاص حتفهم اليوم الخميس، جراء انهيار جزء من جسر في الصين، بعدما اصطدمت به سفينة شحن.واصطدمت السفينة بالجسر المار فوق نهر بيرل، في مدينة قوانجتشو بجنوب الصين.ووفقا لوكالة أنباء شينخوا، أدى هذا إلى انهيار الجزء الأوسط منه، وسقوط عدد من المركبات في المياه.وأظهرت صور بثها تلفزيون الصين المركزي الجسر الواقع في منطقة نانشا بالمدينة محطما والسفينة بالأسفل.