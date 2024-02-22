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صور.. وفاة 5 أشخاص في اصطدام سفينة بجسر جنوب الصين

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د ب أ - بكين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفاة 5 أشخاص في اصطدام سفينة بجسر جنوب الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أشخاص حتفهم اليوم الخميس، جراء انهيار جزء من جسر في الصين، بعدما اصطدمت به سفينة شحن.
واصطدمت السفينة بالجسر المار فوق نهر بيرل، في مدينة قوانجتشو بجنوب الصين.

حوادث الجسور في الصين

ووفقا لوكالة أنباء شينخوا، أدى هذا إلى انهيار الجزء الأوسط منه، وسقوط عدد من المركبات في المياه.
وأظهرت صور بثها تلفزيون الصين المركزي الجسر الواقع في منطقة نانشا بالمدينة محطما والسفينة بالأسفل.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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