بيونسيه أول امرأة سوداء تتصدر تصنيفات موسيقى الريف

ياسر رشاد - القاهرة - صنعت بيونسيه التاريخ مرة أخرى، إذ أصبحت المغنية أول امرأة سوداء تتصدر قائمة بيلبورد لموسيقى الريف.

وحققت بيونسيه هذا الإنجاز بعد أن وصلت أغنيتها المنفردة الجديدة "Texas Hold 'Em" إلى المركز الأول على مخطط البث القطري هذا الأسبوع.

أصدرت الأغنية في 11 فبراير خلال Super Bowl جنبًا إلى جنب مع أغنيتها المنفردة الأخرى "16 Carriages"، والتي ظهرت لأول مرة في المرتبة 9 على نفس الرسم البياني.

من المقرر أن تظهر كلتا الأغنيتين في ألبوم بيونسيه القادم بعنوان "Act II" في 29 مارس.

وهو عرض متابعة لألبومه "Renaissance" لعام 2022، والذي يُطلق عليه كثيرًا "Act I: Renaissance".

أعلنت بيونسيه عن الألبوم الجديد الكامل بعد بث إعلان تجاري لشركة Verizon قامت ببطولته خلال Super Bowl هذا الشهر.

بيونسيه هي أيضًا أول امرأة تفوز بالمركز الأول في كل من قوائم Hot Country Songs وHot R&B/Hip-Hop Songs منذ ظهورها لأول مرة في عام 1958، وفقًا لـBillboard الفنانون الآخرون الوحيدون الذين تصدروا كليهما هم جاستن بيبر وبيلي راي سايروس وراي تشارلز.