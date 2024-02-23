5 شروط للحصول على تمويل للاحتضان من أكاديمية البحث العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

بدأ موقع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا استيفاء استمارة التسجيل على الموقع، للحصول على تمويل واحتضان النماذج، علما بأنه لن يتم قبول أي نسخ ورقية تسلم باليد.

ولتسليم استمارة الحصول على تمويل واحتضان اضغط هنا.

وفيما يلي شروط الحصول على تمويل للاحتضان من أكاديمية البحث العلمي

1- أهمية المجال للمجتمع والأقتصاد المصري.

2- وجود فريق إدارة قوي للحاضنة ومؤهل طبقا لبرامج الأكاديمية وفي حالة عدم وجود الفريق لا تبدأ الحاضنة حتى حصولهم على الدورات التدريبية اللازمة لإدارة برامج الأحتضان.

3- كذلك ضمان موافقة الإدارة العليا (رئيس الجامعة/ رئيس المركز البحثي) والتزامهم بتنفيذ الخطة كما وردت في المقترح وبعد تعديلها من قبل الأكاديمية، وفي حالة تغيير الإدارة العليا، لا بد من الحصول على الموافقة مرة أخرى لضمان استمرار التمويل.

4- وجود شريك اعمال من ذوي الخبرة في المجال وفي تنفيذ برامج احتضان ممثالة.

5- استخدام اسم انطلاق قبل أي أسماء كودية للحاضنات، كمثال حاضنة (إنطلاق – نسيج) أو (إنطلاق – طريق).