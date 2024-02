شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. مصرع 8 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية والان نبدء بالتفاصيل

انهيارات أرضية في البرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية اليوم، مصرع 6 أشخاص في فيضانات وانهيارات أرضية اجتاحت جنوب #البرازيل الأسبوع الماضي.#اليوم

لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على ولاية ريو دي جانيرو في البرازيل.وبيّنت السلطات البرازيلية أن أكثر من 100 شخص نزحوا من منازلهم في جميع أرجاء الولاية.وأشارت إلى أن حكومة الولاية حذّرت من احتمال حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية في 10 مدن بالولاية.