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البرازيل.. مصرع 8 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية

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واس - برازيليا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على ولاية ريو دي جانيرو في البرازيل.
وبيّنت السلطات البرازيلية أن أكثر من 100 شخص نزحوا من منازلهم في جميع أرجاء الولاية.

انهيارات أرضية في البرازيل

وأشارت إلى أن حكومة الولاية حذّرت من احتمال حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية في 10 مدن بالولاية. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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