بلينكن: نشعر بخيبة أمل إزاء إعلان إسرائيل توسعة مستوطنات الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إنه يشعر "بخيبة أمل" إزاء إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3 آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية".

وأوضح "بلينكن"، خلال مؤتمر صحفي في بوينس آيرس، إن السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة هي أن المستوطنات الجديدة تأتي بنتائج عكسية في ما يخص التوصل إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة عدم تقليص مساحة قطاع غزة أو إعادة احتلاله، مشيرًا إلى أن واشنطن مصممه على إنهاء النزاع في الشرق الأوسط بأسرع وقت ممكن.