تُصرف قبل رمضان.. "العمل" تكشف عن منح جديدة للعمالة غير المنتظمة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الشيماء عبدالله، مدير إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، عن عملية صرف منح العمالة غير المنتظمة، حيث يتم تحديدهم من خلال أصحاب الأعمال الذين يمتلكون مشاريع مقاولات، أو عن طريق مفتشي العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية.

وأضافت مديرة إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، لمصراوي، أن المستفيدين من منح العمالة غير المنتظمة التي تقررها الوزارة يتم تحديدهم عن طريق كشف العمال أو مفتشي الوزارة.

وأوضحت الشيماء عبدالله، أنه توجد منح دورية تُصرف للعمالة غير المنتظمة في مواعيدها، وتشمل "منحة عيد الفطر والأضحى والعمال والمولد النبوي".

وأشارت إلى استحداث منح مستحدثة لشهر رمضان، حيث تُصرف قبل حلول الشهر المبارك بقيمة 500 جنيه، بالإضافة إلى منحة عيد الميلاد المجيد، لتصبح عدد المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة 6 منح.

كما أشارت أيضًا، إلى أنه حاليًا يستفيد من منح العمالة غير المنتظمة مليون و159 ألف عامل، وهم المسجلون في قواعد البيانات، وفقًا لأحدث الإحصائيات.

وأكدت مديرة إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة، أن وزارة العمل تعمل على ملف العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة متكاملة، يتم تطويرها بانتظام من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي "الحماية والرعاية والتشغيل".

وتابعت الشيماء عبدالله، أن الحماية تتم عن طريق مفتشي العمل والتشغيل في مواقع العمل، حيث يتأكدون من تطبيق قواعد التشغيل المنصوص عليها في قانون العمل، بما في ذلك حصول العامل على أجره بالشكل المناسب، وتوفير وسائل الانتقال والإعاشة، واستيفاء شروط السلامة والصحة المهنية، بهدف ضمان إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية للعمال.

وأكملت مدير إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة، أن المحور الثاني يتمثل في رعاية العمال وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم، ومن بين هذه الخدمات المنح الدورية التي تُصرف لهم، مثل منحة عيد الفطر والأضحى وعيد الميلاد المجيد وغيرها؛ بهدف تحسين مستوى المعيشة للعمال وتخفيف الأعباء المالية عنهم.