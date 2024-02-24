طقس الأحد غائم جزئيًا إلى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، في نشرة الطقس المسائية، إلى أنّ الحالة العامة للطقس في لبنان، هي "طقس مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم الثلاثاء المقبل، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي متمركز حاليًا فوق اليونان ويكون سريع ومتوسط الفعالية مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً حتى ليل الثلاثاء/الأربعاء، حيث يعود الى الاستقرار مجدداً وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي وتتخطى معدلاتها يومي الخميس والجمعة".

وأوضحت أنّ "معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة".

وفي التفاصيل، لفتت دائرة التقديرات إلى أنّ "الطقس المتوقع في لبنان ليوم الأحد غائم جزئيًا إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وظهور الضباب المحلي على المرتفعات"، أمّا يوم الإثنين فقليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية خلال الليل".

وبالنسبة لطقس الثلاثاء، فتوقعت أن يكون غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً وتكون مترافقة برياح ناشطة كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق، تنحسر الأمطار خلال الليل ويستقر الطقس تدريجيًا"، أما يوم الأربعاء فغائم جزئيًا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.