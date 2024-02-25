شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود الحدودية.

وأضافت أنه "عند نحو الساعة 00:21 بتوقيت موسكو، أحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا". الطائرات المسيرة الأوكرانية وذكرت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.

كانت أفادت وزارة الدفاع الروسية، بتدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين أخريين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.

الأولى عند نحو الساعة 00:15، والثانية عند نحو الساعة 00:20، بتوقيت موسكو.