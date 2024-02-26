هيئة البث الاسرائيلية: واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على مستوطنين بالضفة

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض دفعة ثانية من العقوبات على مستوطنين متورطين بـ"أحداث عنف" ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11".

وذكرت القناة أن البيت الأبيض يدرس فرض المزيد من العقوبات على مستوطنين مرتبطين بـ"أنشطة عنف ضد فلسطينيين"، علما بأن إدارة بايدن كانت قد فرضت مطلع الشهر الجاري، عقوبات على 4 مستوطنين بموجب أمر رئاسي.

وبحسب "كان 11"، فإن الإدارة الأميركية تدرس تصعيد العقوبات، وذلك عبر إدراج اسم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أو مقربين منه، بقائمة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات.

وأشارت القناة إلى أن إدارة بايدن ناقشت فرض على عقوبات على بن غفير في الدفعة الأولى من العقوبات، قبل أن يتقرر استثناء الوزير الإسرائيلي من القائمة في اللحظة الأخيرة.

وأشارت القناة أن واشنطن تتحين اللحظة المناسبة للإعلان عن العقوبات التي قد تشمل بن غفير؛ علما بأن تقريرا إسرائيليا كان قد أشار، الأسبوع الماضي، إلى أن عقوبات أميركية جديدة بحق مستوطنين ستصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكرت أنه سيتم استهداف العديد من المتطرفين الإسرائيليين بالعقوبات، لينضموا إلى الأربعة الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات في الدفعة الأولى.

يأتي ذلك في أعقاب التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، تعليقا على خطة استيطانية جديدة لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية، وقال إن المستوطنات "لا تتسق مع القانون الدولي".