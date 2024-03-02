أنباء عن وقف الحرب الإسرائيلية فى رمضان

ياسر رشاد - القاهرة -

مصر وقطر تحذران إسرائيل من الاجتياح البرى لرفح

القاهرة تواصل الإسقاط الجوى لأطنان المساعدات على غزة

أكدت مصر وقطر حتمية وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى فى أقرب وقت، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتخفيف الكارثة الإنسانية التى يعيشها الفلسطينيون يومياً، وأهمية تمكين وكالة الأونروا من الاستمرار فى تقديم مهامها التى لا غنى عنها وفقاً لتكليفها الأممى. كما أكدا على الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، وذلك قبيل بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر.

وصرَّح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والأزمة الإنسانية التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيون، استحوذت على الشق الأكبر من مباحثات الوزيرين فى شأن القضايا الإقليمية، حيث استعرض الوزيران جهود البلدين المشتركة على مسار تسوية الأزمة فى قطاع غزة.

وجدد الوزير شكرى التحذير من عواقب إقدام إسرائيل على أية عملية عسكرية برية فى مدينة رفح، حيث أكد الوزيران على الرفض القاطع لمثل ذلك الأمر، وما سيترتب عليه من تبعات إنسانية كارثية ستلحق بالفلسطينيين المتواجدين فى رفح، ومن نزحوا من وسط وشمال القطاع تحت القصف والاستهداف الإسرائيلى لهم.

وأعلنت مصادر مطلعة عن قرب التوصل لهدنة مؤكدة خلال شهر رمضان وصفقة تبادل جزئية للأسرى.

وأكدت المصادر أن الأطراف اتفقت على مدة الهدنة فى غزة والإفراج عن الرهائن والسجناء، وأوضحت أن إتمام الصفقة يتطلب الاتفاق على انسحاب قوات الاحتلال من شمال القطاع وعودة الأهالى.

وقالت قناة كان العبرية إن الخليج 365 الإسرائيلى يحمل أسماء الأسرى الذين تضع عليهم إسرائيل فيتو وترفض الإفراج عنهم فى أى صفقة، كما يتسلم الخليج 365 قائمة بالأسرى الذين تطالب حركة حــمــاس بالإفراج عنهم فى إطار الصفقة المحتملة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن أنه تم إبلاغ الوزراء بالاتصالات من أجل إبرام الصفقة.

وقال موسى أبومرزوق، القيادى فى حماس، لوكالة الأنباء الروسية (ريا) حول اجتماع الفصائل الفلسطينية فى موسكو هذا الأسبوع: «لا ترى حماس فجوات غير قابلة للتسوية مع الفصائل الأخرى فى تشكيل حكومة فلسطينية موحدة».

وأكد رياض المالكى وزير الخارجية والمغتربين أن السلطة الفلسطينية هى الإدارة الشرعية الوحيدة التى ستعمل فى غزة من الآن فصاعدًا، وستكون هناك إدارة فلسطينية فى غزة تماماً كما هو الحال فى الضفة المحتلة.

واستمراراً للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التى يعيشها سكان قطاع غزة، حيث نُفذت أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع.

كما تواصل مصر جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطينى.