القوات الروسية تستولي على معدات عسكرية بمدينة "أفدييفكا

ياسر رشاد - القاهرة - استولت القوات الروسية، أثناء الهجوم على مدينة "أفدييفكا" الأوكرانية، على آليات عسكرية غربية بينها ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز "M113" من زمن حرب فيتنام، بالإضافة إلى مركبات مدرعة تركية وبريطانية.

وذكرت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية، أن من بين الآليات العسكرية واحدة من ناقلات الجنود المدرعة الأكثر استخداما في الجيش الأمريكي، والتي تم استخدامها خلال حرب فيتنام.

وأضافت الوكالة، أن الأليات التي تم الاستيلاء عليها في مدينة "أفدييفكا" تكشف أن الولايات المتحدة سلمت دفعة كبيرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية من هذه النوعية، وهي عبارة عن وسيلة نقل لقذائف هاون عيار 120 ملم.

وقالت مصادر عسكرية روسية: "إن هذه الآليات لم تتضرر وهي في حالة فنية جيدة، ما يشير إلى أنه تم التخلي عن المعدات ببساطة قبل فرار القوات الأوكرانية".

وأضافت المصادر، أنه تم استخدام هذه المركبات المدرعة الأمريكية لنقل الجنود لأول مرة في القتال عام 1962، وشاركت منذ ذلك الحين في جميع النزاعات المسلحة التي شاركت فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك حرب فيتنام.

وفي السياق.. أشارت "نوفوستي" إلى أنه بالإضافة إلى المركبات المدرعة الأمريكية، جرى الاستيلاء على مدرعة بريطانية من طراز "Pinzgauer Vector 718".

في سياق آخر.. قال مستشار رئيس جمهورية القرم أوليج كريوتشكوف، إن حركة المرور على طريق "تافريدا" السريع بمنطقة "فيودوسيا" والمتجه إلى مدينة "كيرتش" توقفت بشكل مؤقت.

وأضاف كريوتشكوف - في بيان، عبر تطبيق "تليجرام"، بحسب وكالة "نوفوستي"، اليوم - "أن حركة المرور على طريق تافريدا السريع في اتجاه كيرتش من ناحية منطقة فيودوسيا مغلق مؤقتا".

وأشار إلى أن بيانا حول الطرق الالتفافية والوقت التقريبي لرفع الإغلاق سيصدر قريبا، وتقول وسائل إعلام إن سبب الإغلاق المؤقت هو هجوم بالطائرات المسيرة الأوكرانية على المنطقة.