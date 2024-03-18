اشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تصريح له، الى انه "في هذا الجو المحموم بالمخاطر اوضح بأنني احترم حرية الرأي والتعبير، لكنني ارفض التهكم الذي وصل إلى حد الازدراء اللامسؤول في اوج العدوان الاسرائيلي على فلسطين وعلى لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: ارفض التهكم الذي وصل إلى حد الازدراء اللامسؤول في اوج العدوان الاسرائيلي على فلسطين وعلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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