السنغال.. من تكون السيدة الأولى في عهد رئيس يجمع بين زوجتين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السنغال بشكل كبير مع الأزمة الأولى التي سيواجهها الرئيس الجديد؛ بسبب تحديد لقب السيدة الأولى في البلاد، بعد فوز المعارض بسيرو فاي في الانتخابات الرئاسية، والذي يجمع بين زوجتين.

ويبلغ الرئيس السنغالي الجديد الذي ينحدر من مدينة "أمبور" في غرب السنغال 44 عامًا، وهو أصغر المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية التي شهدت ترشح 19 مرشحًا.

ويعُد بسيرو فاي أول رئيس سنغالي يدخل القصر الرئاسي برفقة زوجتين، رغم انتشار ظاهرة التعدد هناك.

وأثارت التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأسئلة والسخرية بشأن هذا الموضوع، في حين رأى آخرون أن هذا النجاح يضاف إلى نجاح بسيرو فاي في الانتخابات.

وفي حسابها على موقع "إكس"، طرحت سيندي كراني السؤال: "من ستكون السيدة الأولى؟"، بينما علق الدكتور بينكينج قائلاً: "نجاح مزدوج.. رئيس السنغال المنتخب مع زوجتيه الجميلتين. تخيل زوجتين".