قبل مدفع الإفطار.. انهيار عقار من 4 طوابق في العطارين بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

انهار عقار قديم، مكون من 4 طوابق، خالي من السكان، بمنطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية، قبل مدفع الإفطار مساء اليوم الأحد، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار عقار بشارع العطارين الرئيسي، وانتقل ضباط القسم ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ وجرى وضع حواجز حديدية لتأمين المارة والسيارات.

وكشفت المعاينة أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق، خالي من السكان، صادر له قرار هدم من حي وسط، وانهياره أجزاء كبيرة منه حتى سطح الأرض، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة العطارين، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.