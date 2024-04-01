الصحة بغزة: انتشال عشرات الجثث من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي

أفادت وزارة الصحة في غزة، بأن "الجيش الإسرائيلي انسحب من مجمع الشفاء الطبي في القطاع المحاصر بعد أسبوعين من شنّه عملية عسكرية واسعة النطاق في الموقع".

واشارت الى انه "جرى انتشال عشرات الجثث من داخل المجمع الطبي ومحيطه".

وأطلق الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مجمّع الشفاء الطبي في 18 آذار ووصفها بأنها "دقيقة" وتستهدف مسلحي حماس الذين اتهمهم بأنهم ينشطون من داخل المكان.

وسبق للجيش أن أعلن القضاء على عشرات المقاتلين في المجمع والعثور على كميات من الأسلحة.