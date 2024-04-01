انت الان تتابع خبر فيليكس قريب من رقم قياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل جواو 9 أهداف وصنع 6، آخرها في مواجهة لاس بالماس.

ويأتي هذا الرقم رغم أن البرسا أمامه على الأقل 10 مباريات ليلعبها فيما يتبقى هذا الموسم.

وكان أقصى عدد من الأهداف صنعه فيليكس مع أتلتيكو هو 5 في موسمي 2020-2021 و2021-2022.



ويبقى لجواو تسجيل هدف واحد لمعادلة أفضل سجل تهديفي له مع أتلتيكو.

وسجل اللاعب البرتغالي 10 أهداف مع الأتلتي في موسمين هما 2020-2021 و2021-20222 ولعب فيهما 40 و35 مباراة على الترتيب.

مع ذلك، لا يزال سجل فيليكس مع البارسا بعيدا عن سجله مع بنفيكا في موسم 2018-2019 حين سجل 20 هدفا وصنع 11 آخرين.

