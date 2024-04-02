اعلنت الخارجية الإيرانية، ان "الكيان الإسرائيلي يحاول بشكل خطير توسيع دائرة الحرب ويضحي بالأمن والسلم لتحقيق أهدافه"، مؤكدة اننا "نحتفظ بحقنا في الرد الصارم على العملية الإرهابية الإسرائيلية وفق القوانين الدولية". وحذّرت من "تداعيات المغامرات الإسرائيلية وتوسيع دائرة الصراع ونحمل الكيان الصهيوني المسؤولية"، لافتة الى ان "على الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ المواقف اللازمة والفورية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الايرانية: الكيان الإسرائيلي يحاول بشكل خطير توسيع دائرة الحرب ويضحي بالأمن والسلم لتحقيق أهدافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.