تنصيب السيسي| مايا مرسي: التاريخ سطر اليوم حلمًا جديدًا بعهد تحقيق الأحلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن التاريخ سطر اليوم تحقيق حلم جديد في عهد تحقيق الأحلام، حيث شهدنا اليوم بكل الفخر أمام العالم أجمع صفحة جديدة في الجمهورية الجديدة.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بمناسبة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة - أن "الجمهورية الجديدة تلتزم دستورياً وقانونياً بمبادئ عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص، وتؤمن بحقوق الإنسان وحرياته، واعتمدت منذ اللحظة الأولى على الحقيقة والمصارحة كمنهج لتحقيق أهدافها".

وأكدت أن الجمهورية الجديدة قوامها الاستثمار فى البشر، وتؤمن أن تقدم المجتمعات وتطورها ورقيها يقاس بوضع المرأة فيها، وتحترم المرأة وتقدرها إيماناً بأن تمكينها واجب وطني وحق أصيل من حقوق الإنسان، وتضع الحياة الكريمة والسكن اللائق لشعبها على قائمة أولوياتها، وتطلق أكبر برنامج تنموى فى مصر وحول العالم وتدمج المرأة في خططه.

وتابعت: "جمهورية جديدة تحلم فيها المرأة المصرية دون حواجز، وتعمل دون كلل لثقتها التي ليس لها حدود في رئيس عظيم يقود سفينة الوطن إلى بر الأمان".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أدى صباح اليوم اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لفترة ولاية جديدة مدتها 6 سنوات.

يذكر أن الرئيس السيسي فاز في انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.

ويعد الحدث اليوم بمثابة تدشين رسمي للجمهورية الجديدة التي من أهم ملامحها العمرانية، وتقديم صورة عملية للإنجاز والتحديث، مترافقة مع تقاليد عريقة لتكامل المؤسسات وتجديد شرعية الإدارة السياسية بأدوات الديمقراطية والانتخاب.. وهذه هي المرة الثانية التي يؤدى فيها الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث كانت المرة الأولي في 2 يونيو 2018، فيما أدى اليمين الدستورية عن فترة الولاية الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 8 يونيو 2018.