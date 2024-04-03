بعد نزع سلاحهم..ا لمقاتلون في أفريقيا الوسطي يثيرون غضب

ياسر رشاد - القاهرة - ألقى ما يقرب من 5000 مقاتل أسلحتهم في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ حملة على مستوى البلاد لنزع سلاح الجماعات المتمردة بدأت قبل ما يقرب من عقد من الزمان.

جمهورية أفريقيا الوسطى

ومع ذلك، يقول المقاتلون السابقون والمجتمعات المحلية وخبراء الصراع إنه من الصعب وقف القتال في بلد لا يوجد فيه سوى القليل من العمل الآخر المدفوع الأجر.

وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى صراعا منذ عام 2013 عندما استولى متمردون يغلب عليهم المسلمون على السلطة وأجبروا الرئيس على التنحي عن منصبه، وقاومت الميليشيات المسيحية في الغالب.

ولم يؤد اتفاق سلام أبرم عام 2019 إلا إلى تخفيف حدة القتال، وانسحبت ست من الجماعات المسلحة ال 14 التي وقعت الاتفاق في وقت لاحق.

وتحدثت وكالة أسوشيتد برس مع أربعة مقاتلين في مدينة بوار الغربية والعاصمة بانغي، الذين خضعوا لبرنامج "نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج".

قالوا جميعا إنهم واجهوا صعوبة في إعادة الاندماج، بينما عاد اثنان إلى الجماعات المسلحة، بما في ذلك واحد يقاتل بنشاط إلى جانب فاغنر، مجموعة المرتزقة الروسية.

بدأ البرنامج في عام 2015 كمبادرة تجريبية من قبل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بعد ثلاث سنوات ، توسعت وتولت الحكومة زمام الأمور.

وقالت المقاتلة السابقة كارول، وهي تجلس بجانب ماكينة خياطة خاملة تلقتها في التدريب، إنها لا تشعر بالراحة في صنع الملابس، خوفا من أن ترتكب خطأ بعد تلقي القليل من التعليمات، أعطت اسمها الأول فقط خوفا من الانتقام.

انضمت الفتاة البالغة من العمر 32 عاما إلى المتمردين في عام 2013 بعد أن هاجم مقاتلون آخرون بوار ، مما أسفر عن مقتل والدتها ووالدها، عملت طاهية لكنها هربت بعد مشاهدة زملائها المتمردين يقطعون رأس اثنين من منافسيها، قضيت أربع سنوات في الأدغال وكوني هناك رأيت الكثير من الأشياء السيئة، شاهدت الناس يقطعون رؤوسهم وكل هذا أخافني وجعلني أرغب في المغادرة".

وهي الآن تعمل في السوق، وبالكاد تعيل أطفالها الثلاثة، وهي قلقة من أن ابنها البالغ من العمر 15 عاما قد يتم تجنيده من قبل الجماعات المسلحة التي تعمل على بعد حوالي 30 ميلا (50 كيلومترا) من المدينة.

وتقدر الحكومة أن ما يصل إلى 15٪ من أولئك الذين يخضعون لبرنامج نزع السلاح يعودون إلى الجماعات المسلحة، وليس من الواضح ما إذا كان ذلك يشمل فاغنر.

ويشجع البرنامج المقاتلين على إلقاء أسلحتهم ويثني المجندين المحتملين.

للانضمام ، يجب على المقاتلين تسليم بندقية أو عدة مئات من خراطيش الذخيرة، ويتاح لهم خيار الانضمام إلى قوات الأمن أو القيام بتدريب مهني.

وقالت الأمم المتحدة، التي جربت البرنامج وتدعمه، إنها تفقد مسار حوالي 70٪ من الأشخاص الذين يشاركون.

ويلسون كودينغيري رأسه وهو يسرد بعض المدنيين الذين قتلهم خلال السنوات التي قضاها مع الجماعات المسلحة، غادر أخيرا في عام 2018 وتدرب مع الجيش، لكنه لم يتم تجنيده.

"الآن ما زلت في بوار لا أفعل شيئا"، قال كودينغوير، الذي يعيش على صدقات الأصدقاء والعائلة بينما يبحث عن عمل.

لكنه مصمم على عدم القتال مرة أخرى.

ويصف الخبراء البرنامج بأنه قصير النظر، حيث لا يمنح المقاتلون سوى خيارات قليلة قابلة للتطبيق بخلاف القتال.

ويعيش ما يقرب من 70٪ من سكان جمهورية أفريقيا الوسطى في فقر مدقع، وفقا للبنك الدولي.