استقالة رئيسة البرلمان جنوب أفريقيا المحاصر نوسيفيوي مابيسا نكاكولا من منصبها

ياسر رشاد - القاهرة - استقالت رئيسة برلمان جنوب أفريقيا، يوم الأربعاء، وتخلت عن مقعدها في المجلس التشريعي بسبب مزاعم فساد بعد يوم من خسارتها محاولة في المحكمة من شأنها أن تمنع اعتقالها.

رئيسة برلمان جنوب أفريقيا

وقال ممثلو الادعاء الأسبوع الماضي، إنهم يعتزمون اتهام رئيسة البرلمان نوسيفيوي مابيسا نكاكولا بالفساد واتهموها بتلقي رشاوى بنحو 135 ألف دولار من مقاول دفاع خلال السنوات الثلاث التي قضتها كوزيرة للدفاع.

ويزعم أنها تلقت المدفوعات بين ديسمبر 2016 ويوليو 2019 ، بينما لم يتم دفع رشوة أخرى بلغت 105000 دولار.

وأعلنت مابيسا نكاكولا في بيان أنها قدمت استقالتها لكنها أصرت على أنها بريئة من الاتهامات الموجهة إليها.

وقالت: "لقد اتخذت هذا القرار الواعي من أجل تكريس وقتي وتركيزي للتعامل مع التحقيق الذي تم الإعلان عنه ضدي مؤخرا من قبل وكالات إنفاذ القانون في بلدنا". استقالتي ليست بأي حال من الأحوال مؤشرا أو اعترافا بالذنب فيما يتعلق بالمزاعم الموجهة ضدي".

تزعم تقارير إعلامية في جنوب إفريقيا أنها تلقت في إحدى المناسبات في فبراير 2019 أكثر من 15000 دولار وشعر مستعار في اجتماع في المطار الدولي الرئيسي في البلاد.

ومن المقرر أن يخوض حزب مابيسا نكاكولا، المؤتمر الوطني الأفريقي، انتخابات حاسمة هذا العام على خلفية ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر والغضب من مزاعم الفساد المختلفة ضد قادته.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الحزب قد يحصل على أقل من 50٪ من الدعم الانتخابي - وهو أدنى مستوى منذ وصوله إلى السلطة في أول تصويت لجميع الأعراق في البلاد في نهاية الفصل العنصري في عام 1994.

وبعد إعلان مابيسا-نكاكولا، ظل من غير الواضح ما إذا كانت ستحتجز أو تسلم للسلطات من تلقاء نفسها، بعد أن رفضت المحكمة العليا في شمال غوتنغ طلبها بتجنب الاعتقال.

تواجه رئيسة البرلمان في جنوب أفريقيا نوسيفيوي مابيسا نكاكولا، الاعتقال الوشيك بتهم فساد بعد أن رفضت محكمة، يوم الثلاثاء، محاولتها منع الشرطة والمدعين العامين من اعتقالها.

نوسيفيوي مابيسا نكاكولا

ونوسيفيوي مابيسا نكاكولا، وهي عضو بارز في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، متهمة بتلقي رشاوى من مقاول دفاع عندما كانت وزيرة للدفاع.

وفقا للمدعين العامين ، تلقت 11 دفعة بلغ مجموعها 135000 دولار بين ديسمبر 2016 ويوليو 2019، وقال ممثلو الادعاء إنها طلبت رشوة أخرى بقيمة 105 آلاف دولار لكنها لم تدفع.

ودعاها نواب المعارضة إلى التنحي عن منصبها كرئيسة للبرلمان بسبب هذه المزاعم.

وأطلقت مابيسا نكاكولا الأسبوع الماضي محاولة عاجلة لمنع اعتقالها لكن قاضيا في محكمة شمال جوتنج العليا في بريتوريا رفض طلبها يوم الثلاثاء.

وفي حديثه للصحفيين بعد صدور الحكم، لم يذكر المتحدث باسم هيئة الادعاء الوطنية مثونزي مهاجا متى سيتم الاعتقال، لكنه أكد أن الحكم مهد الطريق لحدوثه.

وأضاف مهاغا: "من الواضح أن عجلات العدالة ستتحرك الآن، حيث كنا نستمع إلى الحكم، الذي كان مبررا جيدا، لقد أكدنا دائما أن هذا أمر غير مسبوق وأنه لم يكن من الضروري تقديمنا إلى المحكمة، لقد أكدنا دائما أن عملية الاعتقال ستتم بسلاسة».

وقبل إطلاق عرضها للمحاكمة، قال المدعون العامون لمابيسا نكاكولا إن عليها تسليم نفسها للسلطات للنظر فيها والمثول أمام قاض.

ومابيسا نكاكولا هو أحدث زعيم للمؤتمر الوطني الأفريقي يواجه اتهامات بالفساد في الوقت الذي يستعد فيه الحزب لخوض انتخابات وطنية صعبة هذا العام.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الحزب قد يحصل على أقل من 50٪ من الدعم الانتخابي لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة في عام 1994.

تواجه رئيسة الجمعية الوطنية المحاصرة في جنوب إفريقيا، نوسيفيوي مابيسا نكاكولا، التي تواجه احتمال اعتقالها بتهم مختلفة تتعلق بالفساد والرشوة، وهي امرأة حرة، على الأقل حتى يوم الثلاثاء المقبل، تم حجز الحكم حتى 2 أبريل في طلب المتحدثة لمنع اعتقالها.

جنوب أفريقيا

وقال ممثلو الادعاء في جنوب أفريقيا، إنهم يعتزمون اتهام رئيسة البرلمان بالفساد زاعمين أنها أخذت 135 ألف دولار وشعر مستعار رشاوى على مدى ثلاث سنوات عندما كانت وزيرة للدفاع. ونفى مابيسا-نكاكولا ارتكاب أي مخالفات.

قال ريجنالد ويليس ، المحامي الذي يمثل نوسيفيوي مابيسا نكاكولا:"على الرغم من أن الحق الدستوري في حرية التنقل والحق في الكرامة لا يلزم المدعى عليهم ، إذا قرروا اعتقال مقدم الطلب بموجب المادة 40 ، أي أمر قضائي ، للنظر فيما إذا كانت وسائل أقل تدخلا في تقديم مقدمة الطلب إلى المحكمة من اعتقالها وبالتالي التعدي على حقها الدستوري، يجب ممارسة السلطة التقديرية بشأن اعتقال مقدم الطلب بحسن نية وعقلانية وليس بشكل تعسفي ".

وقضيتها هي أحدث فضيحة فساد تضرب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الذي يواجه انتخابات وطنية محورية في 29 مايو أيار.

وفي أوراق المحكمة المقدمة لجلسة الاستماع، يقول ممثلو الادعاء إن مابيسا-نكاكولا تلقت 11 دفعة بلغ مجموعها 135 ألف دولار بين ديسمبر 2016 ويوليو 2019.

وطلبت رشوة أخرى بقيمة 105 آلاف دولار، لكن لم يتم دفعها، وفقا للمدعين العامين.

وأضاف ماخوسي جوالا ، محامي الدولة:"نقدم لسيدتك أنه يجب عليك إلغاء هذا الطلب بسبب عدم الاستعجال وعدم الامتثال لتوجيه الممارسة وعلى وجه الخصوص لأنهم لا يقدمون قضية بأنهم لن يعانوا من أي ضرر لا يمكن إصلاحه. وإذا كانت سيدتها معنا ، فإننا نسلم بأن التكلفة يجب أن تشمل تكلفة محاميين ".

أخذت مابيسا نكاكولا إجازة من دورها كرئيسة للبرلمان.

ولم يلق القبض على رئيس البرلمان نوسيفيوي مابيسا نكاكولا ولم توجه إليه تهمة.

تحدث المدعون العامون، في جلسة استماع للمحكمة بشأن مزاعمها بأن السلطات لم تبلغها بشكل صحيح بالادعاءات أو تتبع الإجراء الصحيح.

ومن المتوقع أن يصدر القاضي حكما بشأن وقف الاعتقال في وقت لاحق الاثنين.

وفي أوراق المحكمة المقدمة لجلسة الاستماع، يقول ممثلو الادعاء إن مابيسا-نكاكولا تلقت 11 دفعة بلغ مجموعها 135 ألف دولار بين ديسمبر 2016 ويوليو 2019.

وقال ممثلو الادعاء إنها طلبت رشوة أخرى بقيمة 105 آلاف دولار لكنها لم تدفع.

في إحدى المناسبات في فبراير 2019 ، تلقت مابيسا نكاكولا أكثر من 15000 دولار وشعر مستعار في اجتماع في المطار الدولي الرئيسي في البلاد ، كما تقول الصحف.

ولم يذكر اسم الشخص الذي يزعم أنه دفع الرشاوى.

سمح لها المدعون العامون بتسليم نفسها في مركز للشرطة ونقلها إلى المحكمة لتوجيه الاتهام إليها رسميا، قالوا إنهم لن يعارضوا الإفراج عنها بكفالة.

ونفت مابيسا نكاكولا ارتكاب أي مخالفات وقالت إنها ستتعاون مع السلطات بعد أن فتشت منزلها في جوهانسبرج وصادرت أدلة الأسبوع الماضي.

وقد أخذت إجازة من دورها كرئيسة للبرلمان، واتهمت سابقا بتلقي رشاوى، لكن التحقيق البرلماني أسقط في عام 2021.

وقال ممثلو الادعاء إن القضية عادت إلى الظهور بعد أن تقدم أحد المبلغين عن المخالفات العام الماضي.