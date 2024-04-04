البحرية الأمريكية تواجه نقص القوى العاملة النووية

كشف تقرير حديث عن تعرض أسطول البحرية الأمريكية الذي يعمل بالطاقة النووية، للتهديد وسط نزوح مستمر للضباط المدربين تدريباً عالياً والأفراد المجندين.

ويثير استنزاف القوى العاملة النووية مخاوف جدية بشأن استدامة الأسطول الحديث في وقت تتزايد فيه المنافسة الجيوسياسية. الذي يعد عنصرًا أساسيًا في قدرة البلاد على إبراز القوة على مستوى العالم لعقود من الزمن.

المخاطر الأمنية

ويرى التقرير أن تضاؤل القوى العاملة النووية سوف يؤدي إلى إضعاف القدرات التشغيلية للبحرية وإضعاف قدرتها على الحفاظ على الهيمنة الأمريكية في أعالي البحار والوجود القوي في المناطق الاستراتيجية. علاوة على ذلك، فإن فقدان الموظفين النوويين المهرة يؤدي إلى تآكل المعرفة والخبرة المؤسسية اللازمة لتشغيل وصيانة هذه الأنظمة المعقدة للغاية.

حيث أظهرت بعض الإحصاءات العسكرية الأمريكية الأخيرة أن البحرية لديها قوى عاملة نووية جيدة وأن معظمهم يتطلعون إلى البقاء في الخدمة، ربما لسنوات عديدة أخرى.

إلا أن هذه الأرقام خادعة إلى حد ما بسبب التدريب المكثف الذي يجب أن يخضع له البحار في المجال النووي.

حيث يُطلب من كل منهم أن يتلقى عامين من التدريب على الشاطئ قبل أن يتمكنوا من الخدمة على متن سفينة أو غواصة في البحر، وهي مهمة مدتها عادةً 4.5 سنوات - أي ما مجموعه 6.5 سنوات. ولكن نظرًا لأن تجنيدهم الأولي يكون لمدة خمس سنوات فقط، فإن عديدا منهم يقومون ببساطة بتمديد وقتهم في البحرية لمدة عامين، لإنجاز تلك المهمة البحرية الأولى، ثم ينفصلون عن الخدمة.

التكلفة الباهظة

ويبين التقرير أن كلا من ضباط البحرية والمجتمعات المجندة يكافحون للحفاظ على هؤلاء الأشخاص المؤهلين تأهيلاً جيدًا وذوي الخبرة بعد مهمتهم الأولية للسفينة.

ويصبح الأمر أكثر إثارة للقلق عندما يقترن بالتكلفة الباهظة لتدريب القوى العاملة النووية - ما يقرب من عدة مئات الآلاف من الدولارات حتى قبل أن تطأ أقدامهم سفينتهم أو غواصتهم.

حلول مساعدة

ويرى التقرير أن هناك تطورات تقنية يمكنها تقليل عدد احتياجات الموظفين. على سبيل المثال، لدى حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد ر. فورد عدد أقل بنحو مائة من الأفراد المدربين نوويًا من حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز بسبب هذه التطورات. ومع ذلك، لا يمكن الاعتماد على التكنولوجيا الأكثر كفاءة وحدها للحفاظ على برامجنا النووية. ويظل البحارة والضباط هم الميزة غير المتماثلة للبحرية.

أسباب مغادرتهم

ويقول أحد الخبراء من مركز cfr: «عملت كضابط مفاعل على متن حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون (CVN 70)، حيث قمت بقيادة ثلاثين ضابطًا ونحو خمسمائة بحار مجند في تشغيل محطتي الطاقة النووية التابعتين لحاملة الطائرات، وخلال فترة عملي، حرصت على التعرف على الجميع وسؤالهم عن سبب انضمامهم إلى البحرية، ولماذا اختاروا الأسطول النووي، وإلى أين يأملون أن يأخذهم مستقبلهم. وكان رد الأغلبية الساحقة منهم واضحا: فإلى جانب الميل إلى خدمة بلدهم، انضموا إلى تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية، وذلك بهدف الحصول على حياة مهنية جيدة الأجر ومرضية» وهو ما يؤكد أن الأشخاص الموهوبين لديهم خيارات وسيبحثون دائمًا عن فرص أفضل. وأن هؤلاء الأفراد مدفوعون باستراتيجيات خروج محددة مسبقًا.

واستنتج أن هناك ثلاثة عوامل أساسية على الأقل وراء هجرتهم: وهي طبيعة العمل الصعبة، وعدم كفاية التعويضات، والتحولات بين الأجيال والثقافات.

عالي الطلب

ويقول التقرير إن تشغيل سفينة تعمل بالطاقة النووية يعد مهمة تتطلب جهدًا فكريًا وجسديًا. أدنى خطأ يمكن أن يكون له عواقب كارثية. في كل دور، مثل مشغلي المفاعلات وفنيي الصيانة، تعتمد البحرية النووية على أفراد ذوي تدريب وخبرة متخصصة. لذا فالطبيعة المرهقة للعمل، إلى جانب الحاجة إلى اليقظة المستمرة والاهتمام الشديد بالتفاصيل، تضع عبئًا هائلاً على هؤلاء الأفراد.

وتؤثر ساعات العمل الطويلة وعمليات الانتشار الممتدة والظروف المعيشية المعزولة سلبًا على صحة الفرد العقلية والجسدية، مما يؤدي غالبًا إلى الإرهاق. لذل حاولت البحرية تخفيف بعض الانفصال الاجتماعي الذي يعاني منه البحارة أثناء وجودهم في البحر، من خلال زيادة اعتماد خدمات الإنترنت عبر الأقمار، ولكن ثمانية إلى عشرة أشهر من الاتصال البطيء لا تزال غير مقبولة بالنسبة لكثيرين.

تعويض غير كاف

ويحصل أفراد البحرية النووية على تعويضات إضافية مقابل مهاراتهم المتخصصة، ولكنها قد لا تتناسب مع طبيعة عملهم المتطلبة أو قادرة على المنافسة مع الراتب الذي يمكنهم الحصول عليه في القطاع الخاص.

بالاضافة الى ذلك، فإن الضغط الإضافي الناتج عن العيش والعمل في البحر يمكن أن يزيد من تحفيز قرار البحار بالانفصال عن البحرية.

التحولات الثقافية والأجيال

وغالبًا ما تعطي الأجيال الشابة من المهنيين الأولوية للتوازن بين العمل والحياة، وتحقيق الذات، والمرونة في حياتهم المهنية. لذا يمكن أن يتعارض أسلوب الحياة المتطلب للبحرية النووية والبنية الهرمية الصارمة مع هذه القيم المتطورة، مما يجعل الخدمة البحرية أقل جاذبية للمجندين المحتملين. إضافة إلى ذلك، فإن التزام المؤسسة العسكرية الصارم بهياكل التسلسل القيادي التقليدية والسياسات غير المرنة يمكن أن يردع الأفراد الموهوبين الذين يبحثون عن بيئة عمل أكثر أفقية وقدرة على التكيف.

ما الذي تحتاج إليه البحرية الأمريكية للحفاظ على العاملين: اتباع نهج شامل للاحتفاظ بالموظفين يتناول التعويضات، والتقدم الوظيفي، والتوازن بين العمل والحياة، والثقافة التنظيمية.

قد تتطلب بعض التغييرات المهمة مزيدا من الموارد أو قوة أكبر، في حين أن بعضها الآخر قد يكون ممكنًا دون تلك التعديلات. فإن الوضع الراهن سوف يفرض حتماً خسائر فادحة على الأمن القومي.

هناك ثلاثة عوامل أساسية لترك العمال للبحرية:

طبيعة العمل الصعبة

عدم كفاية التعويضات

التحولات بين الأجيال والثقافات.