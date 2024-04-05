شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمناطق متفرقة من غزة اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شن غاراته الجوية وقصفه المدفعي، في اليوم الـ182 من العدوان على غزة، على مناطق متفرقة من القطاع مما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

ووفقا لوكالة وفا الفلسطينية، فإن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف وسط وغرب مدينة خان يونس، وشرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت غارة عنيفة من الطائرات الحربية الإسرائيلية، محيط مدينة الشيخ زايد شمالي قطاع غزة، فيما تعرضت مناطق متفرقة بالمحافظة الوسطى في القطاع، لقصف مدفعي إسرائيلي.

وبحسب مصادر محلية، استهدف طيران الاحتلال، قبيل منتصف الليلة الماضية، تل الهوا غرب غزة، بينما تواصل القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على الأحياء الجنوبية الغربية والشرقية لمدينة خان يونس، وشرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي وقت سابق، طال القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة قليبو والشيخ زايد بيت حانون شمال القطاع، وذلك بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال تدمير ونسف المنازل السكنية وسط وغرب خان يونس.

وأجملت مصادر صحية، أن عمليات القصف المدفعي والغارات الاسرائيلية في القطاع فجر اليوم، أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وبعضهم لا زال تحت الأنقاض.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33037 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 75668، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.