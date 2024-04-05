قرار عاجل يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

صادق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، على قرار يدعو إلى محاسبة إسرائيل على "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.

ووفقا لموقع "فرانس 24"، فقد طالب المجلس الأممي بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت، كما صوتت ضده 6 دول.

وهذه أول مرة يتخذ فيها مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، لكنه لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.