مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، في انقلاب موتوسيكل، على طريق الطاهري مركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان للمشرحة، والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة للعميد كريم حمدي، مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من إدارة تأمين مستشفي منية النصر، بوصول 3 أشخاص بإصابات متنوعة إدعاء حادث سير.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "عبدالله، م، م، ال" 17 عامًا، وإصابة "محمد، ا، ح"، 17 عامًا، و"محمود، م، ا، ال" 17 عامًا، مقيمين قرية النزل، دائرة المركز.

وتبين انقلاب موتوسيكل كانوا يستقلوها، على طريق الطاهري النزل، وجرى نقل الجثمان للمشرحة، والمصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شؤونها ومباشرة التحقيقات.