واشنطن: «الحوثي» حوَّل اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

اعتبرت الولايات المتحدة الأميركية أن جماعة الحوثي حوّلت اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم بزراعتها نحو مليوني لغم، مشيرةً إلى أن إزالة كل الألغام ستستغرق 8 سنوات.

وقالت السفارة الأميركية لدى اليمن، أمس، إن جماعة الحوثي حوَّلت اليمن إلى أكبر حقل ألغام على الإطلاق على مستوى العالم بزراعتها نحو مليوني لغم.

وأضافت السفارة الأميركية، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، أن الأمر سيستغرق 8 سنوات لإزالة كلية للألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في الأراضي اليمنية.

وأكد البيان ضرورة أن يتوقف الحوثيون عن استخدام الأراضي الوطنية سلاحاً في الحرب، والبدء في العمل من أجل مستقبل سلمي لجميع اليمنيين.

وأعرب عن تقدير ودعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لإزالة الألغام في اليمن، لافتاً إلى أن «كل خطوة نحو إزالة الألغام هي خطوة نحو السلام».

وتسببت الألغام التي زرعها الحوثيون بسقوط آلاف القتلى والجرحى المدنيين، خصوصاً بين الأطفال والنساء.

وتمكنت فرق مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، رغم المخاطر التي يواجهونها منذ انطلاق المشروع في عام 2018، من انتزاع أكثر من 435 ألف لغم زرعها الحوثيون بعشوائية في مختلف المحافظات.

وتمكن المشروع من حماية مئات الآلاف من الأرواح من خلال تطهير المحافظات من الألغام العشوائية بمختلف أشكالها وأنواعها وأحجامها. وفي اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، شارك المركز المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالتوعية بمخاطر الألغام والدعوة لتعزيز الجهود في مكافحتها وحماية الأنفس منها وبناء قدرات العاملين في هذا المجال بالدول المنكوبة والتخفيف من معاناة المتضررين.

وفي سياق آخر، أصيبت طفلة وشقيقها بجروح مختلفة، أمس، برصاصة قناص حوثي شرقي مدينة تعز. وأوضح مدير مكتب شؤون الحصار، ماهر العبسي، أن قناصاً حوثياً أصاب طفلة تبلغ 7 سنوات في قدمها اليسرى عندما كانت في طريقها للمنزل بمديرية «صالة»، مشيراً إلى أنه عند إسعافها تم استهداف المسعف وشقيق الطفلة وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.