"سانا": مقتل 7 أطفال وإصابة شخصين آخرين بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بريف درعا

نقلت وكالة الأنباء العربية السورية- سانا، عن مصدر في قيادة شرطة درعا، إعلانه عن مقتل "7 أطفال وإصابة شخصين آخرين أحدهما إمرأة بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في الحي الجنوبي بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي".

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