وفاة مواطن في الدوير أثناء عمله باستصلاح أرض زراعية

توفي عصر اليوم المواطن ا. م. ص. ( 50 عاما من بلدة ياطر) في حادث مؤسف في بلدة الدوير، عندما كان ضمن فريق يقوم باستصلاح ارض زراعية في حي الوادي في الدوير يعود لمواطن من آل م. ، حيث صدمته صخرة كبيرة كانت تدفعها جرافة، ونقل جثمانه الى احدى مستشفيات المنطقة، وحضرت الى المكان دورية من الادلة الجنائية وفتحت تحقيقا بالحادث.

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