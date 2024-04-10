شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تتكبد 50 مليون دولار غرامة روسية بسبب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت محكمة روسية إنها رفضت الاستئناف الذي تقدمت به شركة جوجل التابعة لـ"ألفابت" على غرامة قدرها 4.6 مليار روبل (49.4 مليون دولار) فُرضت عليها بسبب عدم حذف ما تعتبره روسيا معلومات كاذبة عن الحرب في أوكرانيا.

ولم تدل جوجل بأي تعليق حتى الآن.





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وروسيا على خلاف مع شركات التكنولوجيا الأجنبية حول المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي، واحتدم الخلاف بعد غزو أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وقالت الخدمة الإعلامية لمحاكم موسكو على تيليجرام اليوم الأربعاء "أيدت محكمة مدينة موسكو قرار محكمة تاجانسكي الجزئية، ورفضت استئناف المدعي".



دعاية مخالفة



وذكرت وكالات أنباء روسية في وقت سابق أن الغرامة فرضت أيضًا لأن جوجل لم تحذف محتوى متطرفًا وتروج لما تسميه روسيا دعاية للمثلية الجنسية.

ويثير موقع يوتيوب التابع لشركة ألفابت غضب الدولة الروسية بشكل خاص، لكنها لم تحجبه على عكس منصات إكس وفيسبوك وإنستجرام.

واحتُسبت الغرامة، التي أُعلن عنها في أواخر ديسمبر، كحصة من عائدات جوجل السنوية في روسيا.

وفرضت على الشركة عقوبات مماثلة بقيمة 7.2 مليار روبل في أواخر عام 2021 على أساس حجم إيراداتها وغرامة بقيمة 21.1 مليار روبل في أغسطس 2022. ورفضت المحكمة استئناف الشركة على الغرامتين.

