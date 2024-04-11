الصحة: توافر مصل التسمم الممباري بالمجان بهذه المنشآت

وحددت "الصحة"، أرقام يمكن التواصل من خلالها في حالات الطوارئ، وهي "16474 – 137".

ونوهت "الصحة"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، بأن المصل متوفر بالمجان في جميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية.

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن توافر مصل التسمم الممباري بمخزون كافي.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية