لتغيبهم.. إحالة عدد من العاملين بمستشفى الخصوص المركزي للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الخميس، زيارة مفاجأة لمستشفى الخصوص المركزي، ولاحظ تغيب أكثر من نصف أعضاء الفريق الطبي النوبتجي، وعدم اتخاذ أي إجراء من قبل مدير المستشفى، وقرر إحالة جميع المتغيبين للتحقيق العاجل وإحالة مدير المستشفى للتحقيق لضعف الإشراف.

وكشف وكيل وزارة الصحة، خلال جولته بالمستشفى، عدم وجود مدير مناوب بها، ووجه بسرعة تنظيف المستشفى والحفاظ على مستوى النظافة العامة به، كما تأكد من تواجد أدوية الطوارئ.

وكلف "الجزار" مدير إدارة المستشفيات بمتابعة نوبتجية اليوم، بالمستشفى، وإعادة توزيع القوى البشرية به ومحاولة الاستغلال الأمثل لها في أماكن أخرى بما يتناسب مع صالح العمل.

وفى السياق نفسه، أجرى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، زيارة لمستشفى صدر 23 يوليو بالمرج وتأكد من تواجد الفريق الطبي النوبتجي، وانتظام سير العمل.

واطمأن على المرضى والمصابين من أهل غزة، وقدم لهم خالص التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما اطمأن على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.