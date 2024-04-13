الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع احتمال تساقط أمطار

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون طقس ربيعي مستقر نسبياً مع بعض التقلبات في المناطق الداخلية مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى بعد ظهر يوم الاثنين حيث تتأثر المنطقة تدريجياً بكتل هوائية حارة نسبياً تؤدي إلى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم الثلاثاء بحدود الـ3 درجات".
واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة، يتشكل ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية اعتباراً من الظهر".
ولفتت الى ان "طقس الأحد غائم جزئياً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية والداخلية اعتباراً من بعد الظهر"، مشيرة الى ان "الإثنين غائم جزئياً مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، يستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر ويتحول الى قليل الغيوم".
وذكرت ان "طقس الثلاثاء قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال٣ درجات خاصة في الداخل".
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