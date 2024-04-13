"تستغرق 3 أيام".. المستشار الألماني يبدأ زيارة للصين

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ)

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت إلى الصين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، حيث يلتقي - من بين آخرين - الرئيس شي جين بينج.

ويزور المستشار أولا مدينتي تشونجتشينج وشانجهاي ثم يصل إلى بكين يوم الثلاثاء لإجراء محادثاته السياسية.

ويرافق المستشار خلال الزيارة حوالي عشرة من كبار مديري الشركات، كما سيتواجد معه في بكين وزير الزراعة جيم أوزديمير، ووزير النقل فولكر فيسينج، ووزيرة البيئة شتيفه ليمكه.

وهذه الزيارة الثانية للمستشار إلى الصين منذ توليه منصبه في ديسمبر 2021. وكانت زيارته الأولى التي جرت في نوفمبر 2022 عبارة عن رحلة ليوم واحد فقط بسبب استمرار جائحة كورونا.

وهذه المرة تستغرق الزيارة ثلاثة أيام، وهي أطول زيارة يقضيها شولتس حتى الآن لبلد واحد.

ومن المتوقع أن تشمل الموضوعات الرئيسية للزيارة المساعي لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا والتوترات بين الصين وتايوان ومجموعة من القضايا الاقتصادية.

والمحطة الأولى للزيارة هي تشونجتشينج، التي تقع على نهر اليانجتسي في وسط الصين وتعتبر أكبر مدينة في العالم.

ويعيش حوالي 32 مليون نسمة في المنطقة الإدارية بأكملها، والتي تعادل مساحة النمسا.

وتعتبر شنجهاي في جنوب شرق الصين أهم مدينة اقتصادية ومالية في الصين، البالغ عدد سكانها 4 .1 مليار نسمة.

ويعتزم شولتس زيارة مواقع لشركات الألمانية في كلتا المدينتين، والتحدث إلى طلاب أيضا.