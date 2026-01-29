عبدالله بن زايد ووزير خارجية أذربيجان يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي جيهون بيراموف، وزير خارجية جمهورية أذربيجان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وناقش سموه ومعالي جيهون بيراموف، آفاق التعاون الثنائي في عدد من القطاعات، منها الاقتصادية والتجارية والتنموية، وبحثا مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، متانة العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، وحرص البلدين الصديقين على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.