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الاحتلال يشن غارتين على جبل الريحان بجنوب لبنان

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محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
جدد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانه الجوي على بلدات الجنوب اللبناني.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ قرابة الساعة السادسة والربع من صباح اليوم عدوانا جويا، حيث شن غارتين على منطقتي "كسارة العروش" و"بئر كلاب" على مرتفعات جبل الريحان.

وألقت الطائرات 4 صواريخ جو - أرض على المنطقة المستهدفة، أحدث انفجارها دويا تردد صداه في إقليم التفاح والنبطية وإقليم الريحان وتعالت سحب الدخان الكثيف.

وعاشت قرى القطاعين الغربي والأوسط ليلا حذرا ومتوترا تخلله إطلاق قنابل مضيئة وتحليق طيران استطلاعي معاد وصولا حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون.

وفجر اليوم.. أطلق الجيش الإسرائيلي من مواقعه المحاذية لبلدة عيتا الشعب رشقات نارية تجاه بركة ريشة وأطراف البستان، وصباحا حلق الطيران الاستطلاعي والحربي فوق قرى صور والساحل البحري حتى نهر الليطاني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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