هغاري: إيران ستتحمل العواقب إذا اختارت المزيد من التصعيد

اكد المتحدث العسكري إلاسرائيلي دانيال هغاري، أن "إيران ستتحمل العواقب إذا اختارت المزيد من التصعيد"، مشيرا الى ان "الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات وسيتخذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع حلفائنا لحماية شعبنا".

ولفت الى ان "إسرائيل في حالة استعداد عال لمواجهة أي عدوان إيراني وجاهزة للرد"، معتبرا أن "إيران أكبر راع للإرهاب في العالم وتمويلها لمليشيات في العراق وسوريا واليمن حول الأمر لصراع عالمي، والجيش متأهب لكل السيناريوهات". وشدد على اننا "سندافع مع حلفائنا عن مواطني إسرائيل".