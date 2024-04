شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: 453 ألفًا و650 قتيلًا وجريحًا روسيًا منذ بداية الحرب والان نبدء بالتفاصيل

تدمير 7174 دبابة

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 453 ألفًا و650 جنديًا، بينهم 890 جنديًا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الـ 24 الماضية.جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7174 دبابة، منها 5 دبابات أمس السبت، و13765 مركبة قتالية مدرعة، و11552 نظام مدفعية، و1046 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و758 من أنظمة الدفاع الجوي. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأشار البيان إلى تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و9235 طائرة مسيرة، و2089 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و15459 من المركبات وخزانات الوقود، و1905 من وحدات المعدات الخاصة.ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.