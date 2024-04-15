عبداللهيان: رد إيران على الجرائم الصهيونية أتى بإطار الدفاع المشروع ووفق القانون الدولي

أكّد وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​حسين أمير عبداللهيان​، في اتصال هاتفي مع وزير خارجيّة ​مالطا​ ايان بورغ، أنّ "الردّ الإيراني على جرائم الكيان الصّهيوني، يأتي في إطار الدّفاع المشروع ووفقًا للقانون الدولي".

وأعرب عن تقديره "للدّور البنّاء والجهود الّتي تبذلها حكومة مالطا، بصفتها الرّئيس الدّوري ل​مجلس الأمن الدولي​ التّابع للأمم المتحدة، من أجل إنهاء الإبادة الجماعيّة الّتي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في ​غزة​".

من جهته، أشار بورغ إلى "المخاطر النّاجمة عن تصعيد التوتّرات في المنطقة"، مشدّدًا على ضرورة "ضبط النّفس من قبل جميع الجهات". ولفت إلى أنّ "مالطا تطالب بوقف فوري لإطلاق النّار في غزة، والإفراج عن الأسرى وتسهيل إرسال المساعدات الإنسانيّة".