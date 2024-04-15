بايدن يؤكد عزمه على تجنّب تمدد النزاع في الشرق الأوسط

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه على تجنّب تمدّد النزاع في الشرق الأوسط إلى «أبعد مما هو عليه الآن»، مع الحرب في غزة، والهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل رداً على استهداف قنصليتها في دمشق.

واوضح بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض: «نحن ملتزمون التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الاسرى الإسرائيليين إلى منازلهم، ويمنع تمدد النزاع إلى أبعد مما هو عليه الآن».

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن وجهات النظر بين الجانبين قد تكون متباينة بشأن ما يحدث في المنطقة.

وأضاف السوداني أن العلاقات الأمريكية العراقية تمر بمنعطف مهم، وقال إنه سيناقش الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة.